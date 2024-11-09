KADEM'in '6. UluslararasÄ± KadÄ±n ve Adalet Zirvesi' sona erdi

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KadÄ±n ve Demokrasi VakfÄ±'nÄ±n (KADEM) dÃ¼zenlediÄŸi 'Yapay Zeka ve KadÄ±n' ana temalÄ± 6. UluslararasÄ± KadÄ±n ve Adalet Zirvesi, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n hitaplarÄ± ile 8 KasÄ±m'da baÅŸladÄ±. Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Mahinur Ã–zdemir GÃ¶ktaÅŸ ile KADEM YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. Saliha Okur GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼oÄŸlu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden bakanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile Liderler Oturumu dÃ¼zenlendi.

Zirve'nin 9 KasÄ±m'da dÃ¼zenlenen ikinci gÃ¼nÃ¼nde, uzman konuklarÄ±n ve yetkili isimlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumlara ev sahipliÄŸi yapÄ±ldÄ±.

DemirÃ¶ren Medyaâ€™nÄ±n iletiÅŸim sponsorlarÄ± arasÄ±nda olduÄŸu Yapay Zeka ve KadÄ±n Zirvesiâ€™ne DemirÃ¶ren Medya Ä°nsan KaynaklarÄ± Grup BaÅŸkanÄ± Elif KaracaoÄŸlu ve DemirÃ¶ren Medya Dijital Medya DirektÃ¶rleri de katÄ±ldÄ±.

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KADEM Akademik DanÄ±ÅŸma Kurulu Ãœyesi Dr. Ravza AltuntaÅŸ Ã‡akÄ±r moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki 'Yapay Zeka, Bilgi Ãœretimi ve Algoritmalar' oturumunun konuklarÄ±; Innovative Solution Partners Inc. Kurucusu Mariyah Saifuddin, BM Veri, Yapay ZekÃ¢ ve Sorumlu Teknoloji Åžefi Lambert Hogenhout, Batman Ãœniversitesi'nden Prof. Dr. Ã–mer Faruk ErtuÄŸrul, Ä°stinye Ãœniversitesi'nden DoÃ§. Dr. Åžebnem Ã–zdemir idi. TartÄ±ÅŸmalarda yapay zekanÄ±n neden olduÄŸu ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nlenmesinin yollarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, herkes iÃ§in adil sonuÃ§lar Ã¼retebilmesi iÃ§in veri setlerinin nasÄ±l beslenmesi, hangi kaynaklar kullanÄ±larak oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸinin belirleyici olduÄŸu vurgulandÄ±.

KADEM Savunuculuk ve AraÅŸtÄ±rma DepartmanÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Dr. BetÃ¼l Ã–zel Ã‡iÃ§ek moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde dÃ¼zenlenen 'Yapay Zeka, Sosyo-KÃ¼ltÃ¼rel Kodlar' oturumunun konuklarÄ±; BaÄŸÄ±msÄ±z KÃ¼ltÃ¼r DanÄ±ÅŸmanÄ± BorbÃ¡la Csete, Bari Aldo Moro Ãœniversitesi DoÃ§. Dr. Francesca Alessandra Lisi, Salesforce Ãœst DÃ¼zey YÃ¶neticisi Karen de Sousa Pesse, GiriÅŸimci ve Awaken Your Human Design Kurucu Moana Sangeo idi. Yapay zekanÄ±n aile yapÄ±sÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸinin gÃ¼ndeme getirildiÄŸi tartÄ±ÅŸmada, eskiden ailenin bilge kiÅŸisi konumundaki yaÅŸlÄ±larÄ±n, bugÃ¼n gerek teknoloji kullanÄ±mÄ± gerekse de araÃ§larla saÄŸlanan bilginin doÄŸruluÄŸunun kontrolÃ¼ iÃ§in torunlara baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸu belirtildi. Daha fazla kadÄ±nÄ±n teknoloji alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸabilmesi iÃ§in bu alanÄ±n eriÅŸilebilirliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± gerekliliÄŸinin altÄ± Ã§izildiÄŸi konuÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda, pek Ã§ok Ã¼lkede yapay zeka teknolojilerine iliÅŸkin taslak mevzuatlarÄ±n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, herkesin elindeki bilgiyi, alÄ±nan dersleri ve iyi Ã¶rnekleri paylaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nemi vurgulandÄ±.

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Yapay zekanÄ±n kadÄ±nlarÄ±n refahÄ± iÃ§in sunduÄŸu fÄ±rsatlar ve yapay zekada kadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n hem sektÃ¶r hem de toplum Ã¼zerindeki etkisi incelendi. DoÃ§. Dr. UÄŸur Ã–zdemir'in moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki 'Yapay ZekanÄ±n KadÄ±nÄ±n Ä°yi Olma Haline Etkileri' baÅŸlÄ±klÄ± oturum, DZLP Group YÃ¶netici Ortak ve CEO'su Lisa Brunet, Cinsiyet Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± UzmanÄ± Lizette Soria, BM Enformasyon Merkezi DirektÃ¶rÃ¼ Miklos Gaspar ve Yapay Zeka YazarÄ± Åžule GÃ¼ner'in katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlendi. Oturumda, yapay zekanÄ±n kadÄ±nlarÄ±n refahÄ± iÃ§in sunduÄŸu fÄ±rsatlar ve yapay zekada kadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n hem sektÃ¶r hem de genel olarak toplum Ã¼zerindeki etkisi incelendi.

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KADEM Medya ve BasÄ±n Kurulu Ãœyesi Meryem Ä°layda Atlas; GiriÅŸimci, Etik Yapay Zeka iÃ§in KadÄ±n Platformu Ãœyesi UNESCO'dan Ana Prica, Higer Dijital Ä°ÅŸ Ä°nsanÄ±, Stratejik Hizmetler BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Jess Evans, Yapay Zeka ve Dijital Politika Merkezi BaÅŸkanÄ± Merve Hickok'un katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 'Demokratik Savunuculuk ve Hak Temelli Aktivizm' baÅŸlÄ±klÄ± paneli yÃ¶netti.

Yapay zekanÄ±n adaleti, aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± ve hesap verebilirliÄŸi incelendiÄŸi, farklÄ± baÅŸlÄ±klarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 'Yapay Zeka Ãœzerine Etik TartÄ±ÅŸmalar ve Politik DÃ¼zenlemeler' paneli, KADEM YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Dr. Nursem Keskin Aksay moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde dÃ¼zenlendi. Panel konuÅŸmacÄ±larÄ±; UygulamalÄ± Etik ve Siber GÃ¼venlik KÄ±demli Ã–ÄŸretim Ãœyesi, Griffith Ãœniversitesi Dr. David Tuffley, Sosyal GiriÅŸimci, Lighthouse3 Kurucusu, Yapay Zeka EtiÄŸinde KadÄ±nlar Mia Shah Dand AI Minds Academy GiriÅŸimci, Kurucu ve DirektÃ¶r Dr. Nour Naim, sunumlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, diÄŸer panellerde olduÄŸu gibi dinleyicilerin sorunlarÄ±nÄ± cevapladÄ±lar.

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KADEM Akademik DanÄ±ÅŸma Kurulu Ãœyesi DoÃ§. Dr. Nagihan HaliloÄŸlu yÃ¶netimindeki 'Ä°lham Veren KadÄ±nlar' oturumunun konuklarÄ± Lagos Ãœniversitesi'den DoÃ§. Dr. Chika Yinka-Banjo, Centro-i GiriÅŸimci ve CEO'su Dr. Elena Estavillo, RoofStacks & GoArt Metaverse GiriÅŸimcisi Esra Soylu, Leak Signal DanÄ±ÅŸma Kurulu Ãœyesi Melina Scotto, NeuroVision AI Tech, FROM YOUR EYES Kurucu ve CEO'su ZÃ¼lal Tannur idi. Panelde, gelecekte kadÄ±nlar iÃ§in daha kapsayÄ±cÄ± ve eÅŸitlikÃ§i bir yapay zeka ekosistemini teÅŸvik etmeye yÃ¶nelik eyleme geÃ§irilebilir adÄ±mlarÄ± Ã§evreleyen yapÄ±cÄ± sÃ¶ylemler deÄŸerlendirildi.

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KADEM 6. UluslararasÄ± KadÄ±n ve Adalet Zirvesi, 'SonuÃ§ Bildirisi'nin okunmasÄ±yla sona erdi.

Ä°SRAÄ°L'Ä°N YAPAY ZEKA DESTEKLÄ° SOYKIRIMINI TANIKLARI ANLATTI

6. UluslararasÄ± Adalet ve KadÄ±n Zirvesi'nde Gazze'deki soykÄ±rÄ±ma Ã¶zel bir baÅŸlÄ±k aÃ§Ä±ldÄ±. HaliÃ§ Ãœniversitesi'ndeki etkinlik alanÄ±na kurulan 'media zone' 'Yapay ZekA Destekli SoykÄ±rÄ±m: Gazze' konulu sÃ¶yleÅŸilere ayrÄ±ldÄ±. KatliamlarÄ±n tanÄ±k olan ve maÄŸdurlarÄ±n sesini duyurmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan konuklara ayrÄ±lan bÃ¶lÃ¼mde; Ä°slamofobi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla bilinen hukukÃ§u, yazar, aktivist Prof. Dr. Khaled A. Beydoun, belgesel fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ±, sanatÃ§Ä± Belal Khaled ve TRT UluslararasÄ± Haber YayÄ±nlarÄ± Dijital Kanal KoordinatÃ¶rÃ¼ Hatice Banu Acar yer aldÄ±lar. Mini sÃ¶yleÅŸiler dÃ¼zenlenen alanda, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n sorularÄ± da cevaplandÄ±.

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