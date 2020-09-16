Kademeli mesai nedir?

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da kademeli mesaiye geçiş için hazırlık yapılıyor. Kademeli mesai saatleri ile işe giriş ve çıkış saatlerinin yeniden planlanması üzerine çalışılıyor. Kademeli mesai sisteminde mesailer birden fazla gruba ayrılıyor. Örneğin; 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00 saatleri için mesai grupları belirleniyor.

Kademeli Mesai Önerisi

İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yeni düzenleme konusunda önerilerde bulundu. 08.00-09.00 ve 17.00-18.00 saatleri arası trafiğin ciddi oranda arttığına işaret eden Prof. Dr. Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır."

Ankara'da Mesai 4 Gruba Ayrılmıştı

Ankara'da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.

İzmir ve Diyarbakır'da Kademeli Mesai Saatleri Uygulaması

İzmir'de kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma saati uygulamasına geçildi. İki gruba ayrılan kurumlarda mesai birer saat arayla başladı.

Mesai saatlerinde değişikli yapılan bir diğer il ise Diyarbakır oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin ikiye bölündüğü Diyarbakır’da ilk grup 08.00'de, ikinci grup ise 09.00'da işe başlayacak.