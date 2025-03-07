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KADEM'den Suriye’ye kadın eli

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#KADEM#Sümeyye Erdoğan Bayraktar#Saliha Okur Gümrükçüoğlu
KADEMden Suriye’ye kadın eli
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 09:26

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, önceki akşam, Balcoon Boshphorus’da, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu’nun da aralarında olduğu yaklaşık 500 kişinin katıldığı iftar sofrasında KADEM gönüllüleriyle bir araya geldi.

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Hem toplum hem de tüm insanlık olarak çok büyük imtihanlardan geçildiğini ifade eden Bayraktar, özetle şunları söyledi: “Bir tarafta bizim vakfımızın da alanında olan, kadına şiddet, cinayet haberleri, ayrımcılıklar, haksızlıklar, önümüze çıkarılan türlü engeller... Diğer yanda dünyanın pek çok yerinde yaşanan insan hakkı ihlalleri, zulümler, savaşlar. Hepsi yüreğimizi acıtıyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan 62 milyon Türk lirasını Kızılay aracılığıyla Gazze’ye göndererek 76 gün boyunca 1 milyon 140 bin öğün sıcak yemek dağıttık. Kermeslerden elde ettiğimiz 12 milyon lirayı Yeryüzü Doktorları aracılığıyla Gazze’ye gönderdik. Acılı coğrafya Suriye’de yaşananlar yalnızca Suriye halkının değil tüm insanlığın vicdanını yarayan bir mesele. Suriye, bizim de meselemizdir. 2 hafta önce KADEM Genel Sekreterimiz ve bir grup arkadaşımız Suriye’deydi. Şam, Halep ve İdlib şehirlerinde saha ziyareti gerçekleştirdiler. Sahadaki durumu yerinde gözlemlediler. Özellikle de kadınların ihtiyaçlarını analiz ettiler. Önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağız ve inşallah Suriye halkının yaralarını sarmak için de elimizden geleni yapacağız.”

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#KADEM#Sümeyye Erdoğan Bayraktar#Saliha Okur Gümrükçüoğlu

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