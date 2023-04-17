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KADEM’den sosyal medyadaki iddialara yanıt

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#Kadın Ve Demokrasi Vakfı#KADEM#Fon İddiaları
KADEM’den sosyal medyadaki iddialara yanıt
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 18:53

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 'uluslararası vakıflardan fon alındığı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Şaibeli destekleriyle bilinen hiçbir uluslararası vakıftan fon almadık, almıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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KADEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada KADEM’e saldırmayı alışkanlık haline getiren operasyon hesapları, yalan ve iftiralarını son günlerde yeniden yaymaya başladı. Ne acıdır ki ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin yaralarını sarmakla meşgul olan bizler, zamanımızın bir kısmını bu müfterilere cevap vermek için harcamak zorunda kalıyoruz. Onlarca kez söyledik yine söylüyoruz.

Şaibeli destekleriyle bilinen hiçbir uluslararası vakıftan fon almadık, almıyoruz. Buna karşılık Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi devletimizin doğrudan bütçe aktardığı kuruluşlara ve kadın çalışmaları için açılmış, değerlerimiz ve ülkemizin çıkarlarıyla çelişmeyen fonlara elbette başvuruyoruz. Dört yıl önceki basın açıklamamızda da bunu açıkça ifade etmiştik.

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#Kadın Ve Demokrasi Vakfı#KADEM#Fon İddiaları

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