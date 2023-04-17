KADEM’den sosyal medyadaki iddialara yanıt

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KADEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada KADEM’e saldırmayı alışkanlık haline getiren operasyon hesapları, yalan ve iftiralarını son günlerde yeniden yaymaya başladı. Ne acıdır ki ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin yaralarını sarmakla meşgul olan bizler, zamanımızın bir kısmını bu müfterilere cevap vermek için harcamak zorunda kalıyoruz. Onlarca kez söyledik yine söylüyoruz.

Şaibeli destekleriyle bilinen hiçbir uluslararası vakıftan fon almadık, almıyoruz. Buna karşılık Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi devletimizin doğrudan bütçe aktardığı kuruluşlara ve kadın çalışmaları için açılmış, değerlerimiz ve ülkemizin çıkarlarıyla çelişmeyen fonlara elbette başvuruyoruz. Dört yıl önceki basın açıklamamızda da bunu açıkça ifade etmiştik.

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