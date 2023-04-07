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KADEM’den çağrı: TBMM’nin yarısı kadın olsun

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#KADEM#TBMM#Emine Erdoğan
KADEM’den çağrı: TBMM’nin yarısı kadın olsun
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 07:00

ONURSAL Başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yaptığı Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Meclis’te kadın vekil oranının yüzde 50’ye ulaşması için tüm siyasi partilere çağrıda bulundu.

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EŞİT VE ADİL TEMSİ

14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi tüm siyasi partilere seslenen KADEM’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bizler, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, eşit ve adil temsil hakkına sahip olması gerektiğine inanıyor ve kadınların TBMM’de aynı oranda temsil edilmesini, demokratik toplumun gerekliliği olarak görüyoruz. Meclis’te kadın vekillerin oranının yüzde 50’ye ulaşmasıyla kadının sesi daha iyi duyulacak ve ülkemizde demokrasi daha sağlam temellere oturacaktır. Aday listelerinin belirlendiği bu günlerde, siyasi partilerin, kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer vermelerini bekliyoruz. Millet iradesinin en yüksek temsil makamı olan Meclis’imize değer katacağına inandığımız kadın adayları destekliyor ve kadınların karar alma mekanizmalarında eşit temsil edildiği bir Türkiye görmek istiyoruz.”  

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#KADEM#TBMM#Emine Erdoğan

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