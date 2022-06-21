KADEM’den ayrımcılıkla mücadele sözü

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KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile İTÜ Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emre Onur Kahya’nın da katıldığı dün yapılan panelin açılışında konuştu. Kadınların iş hayatındaki oransal dağılımına yer veren ve geleceğin dünyasında kadınların rolüne dikkat çeken Bayraktar, “Kadınların içinde bulundukları cendereden çıkıp, hak ettiği saygınlığa erişmesi için, ayrımcılıkla mücadele edeceğiz” dedi. Kurulan yeni dünyada KADEM olarak kadınların da yer almasının önemini vurgulayan Bayraktar, ‘İnovasyonda Kadın” adlı proje ile 2014 yılından bu yana “Projem var” diyen bilim kadınlarına destek olduklarını hatırlattı.

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HAYAL ETMEYE ÜRETMEYE DEVAM

Bayraktar, bugünün Türkiyesi’nde mühendis kadınların, ortaya çıkartacakları yeni bilimsel araştırmaların yanı sıra ekonomik değerler ve fırsatlarla, büyümenin ve kalkınmanın önemli aktörleri konumunda olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Kadınlar şiddete, ayrımcılığa, aşağılanmaya maruz kalmasın istiyoruz. Bunun için kadınların bu başarılarının, yetkinliklerinin, ürettiği zaman tüm topluma nasıl katkı sağladığının görülmesi, anlaşılması şart. Topluma katkısı, toplumsal konularda söz söyleme yetkinliği, aklı, başarısı sorgulanan, saygı duyulmayan insanlar şiddete ve aşağılanmaya daha çok maruz kalırlar. Kadınların bu cendereden çıkmaları için, hak ettikleri saygıyı görmeleri için, iş hayatında ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları ayrımcılıklarla mücadele edeceğiz. Hayallerine erişmede karşılarına çıkan engelleri bertaraf ederek adaletli bir toplum düzeni için çalışacağız. O yüzden, hayal etmeye devam, fikir üretmeye devam, iş üretmeye devam.”

KUTUPLARDAN SİZE MESAJ GETİRDİM

PANELDE konuşan İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ülkü Arıoğlu dört çocuğuyla birlikte başarıyla sürdürdüğü 64 yıllık mesleki tecrübesinden ve Türkiye’nin şehirleşme serüvenindeki rolünü anlattı.

Konuşmasına “kutuplardan size bir mesaj getirdim” diyerek başlayan İTÜ, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy ise kutupların insanlık ve dünya için önemini hatırlattı. Antarktika’daki saha çalışmalarını, bu çalışmalar sırasında bir kadın mühendis olarak yaşadığı tecrübeleri anlatan Özsoy, “Nasa’nın yaptığı bir hesaplama yanlışını fark etmemle başlayan ve kutuplara uzanan yolculuğumda, bilimin gücünün sahada olmaktan kaynaklandığını keşfettim” dedi.

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İş hayatında ‘Cam Tavan Sendromu’ ve ‘Kraliçe Arı’ kavramlarına dikkat çeken Kuveyt Türk Katılım Bankası Müşteri Analitiği ve İçgörü Müdürü Zeynep Güran da son yıllarda olumsuz algıların olumlu yönde kırıldığını da ifade etti.