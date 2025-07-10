KADEM’den 1500 kişiye aşure

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Genç KADEM gönüllülerinin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, yerli ve yabancı ziyaretçilere bin 500 kişilik aşure ikram edildi. Etkinlikte dualar edilerek, şehitler anıldı. Kazana kaşık sallayan isimlerden biri de KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar oldu. Bayraktar, çocukluğunda aşure deyince aklına ilk gelenin ‘komşuluk’ olduğunu belirterek, “Aşureler alınır, verilir, ‘hangi aşure daha güzel olmuş, bu sene kaç aşure yiyebildin’ diye sohbeti yapılırdı. Kaçırdığımızda üzülürdük” dedi. Bugünün şehir yaşamında eski komşulukların kalmadığını vurgulayan Bayraktar, “Ama aşure bahanesiyle kapılar çalınıyor. Komşuluk bağları yeniden canlanıyor” diye konuştu. Bayraktar, aşurenin sadece bir tatlı değil sabrın, şükrün, beraberliğin sembolü olduğunu ifade etti.