KADEM'den 14 Mayıs mesajı: Kazanımlarımızı korumak ve daha da ileri götürmek için sandığa gidiyoruz

KADEM'in Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Son 20 yılda tecrübe ettik. Birlikte yaşamanın insana iyi geldiğini, kadının, kamusal hayattaki varlığının güçlendiğini, analar ağlamadığında herkesin gülebildiğini, kadınlara yönelik reformların, topluma olumlu etkisini, Şiddete uğrayan kadının, devlet kapısına güvenle gidebildiğini, töre cinayetlerinin, yasal düzenlemelerle engellenebildiğini, Kadın katillerine uygulanan "kravat indiriminin kaldırılabildiğini, engelli çocuğuna bakan kadının, devlet tarafından desteklenebildiğini, başörtülü bir kadının milletvekili, hâkim, asker, polis, pilot olabildiğini, Ve gelecek yüzyılın, kadınlar için umut taşıdığını... Dönmek İstemiyoruz!

Şiddete uğrayan kadının, karakol kapısından geri çevrildiği günlere, hastane ücretini ödeyemeyen kadının, bebeğini rehin bıraktığı çaresizliğe... Çocuğuna ders kitabı alamayan annelerin umutsuzluğuna, başörtülü kadınların; üniversite kapılarından kovulduğu, memuriyetten atıldığı, özel sektörde bile yer bulamadığı dönemlere...

Genç kızların, okuyabilmek için dünyanın dört bir yanına dağıldığı yıllara...Kadınların seçilme hakkının gasp edildiği, millet iradesinin yok sayıldığı zamanlara...

Asla Destek Vermeyeceğiz! Çocukları dağa kaçıran, şehirleri kana bulayan teröristlerle iş birliği yapanlara, Yapmak için değil yıkmak için aynı masaya oturanlara...

Kamusal alanı tek tipleştirmeye çalışanlara, milleti ayrıştıranlara, darbelere, ikna odalarına alkış tutanlara...

KAZANIMLARIMIZI SANDIKTA ÇOĞALTACAĞIZ

Toplumun her alanında kadın temsilini artıran, kadınların kamusal hayatta güçlenmesine destek veren, kadına yönelik şiddetin her türüyle güçlü şekilde mücadele eden, siyasetin her kademesinde kadınların aktif rol almasını destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadına ilişkin konularda en cesur, en etkili lider olduğunu, çok iyi biliyoruz. Tam da bu yüzden! Geçmişe değil geleceğe bakmak, kayıp yıllarımızı telafi etmek, kazanımlarımızı korumak ve daha da ileri götürmek için sandığa gidiyoruz!

