KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu: 28 Şubat zihniyetine sahip olan insanlar maalesef aramızda

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Kocaeli Üniversitesi tarafından ‘28 Şubat: 28 Yılın Ardından’ başlıklı panel düzenlendi. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen panele Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve yönetmen Nurdan Albamya katıldı.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR DEVLETİMİZ, ÇOK GÜÇLÜ BİR MİLLETİMİZ VAR"

Panelde konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, sürecin hukuksal ve tarihi boyutuna değindi. Yılmaz, “Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu tek partili dönemden sonra Türkiye 10 senede bir darbelere maruz kaldı. Yani 1960’lardan itibaren 10 senede bir tokatlanan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu darbelerin olması üzücü şeyler tabii ki ama aslında bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyükçe bir umut vaat ediyor. Çünkü biliyorum ki dünya üzerinde bu kadar siyasi müdahaleye, saldırıya maruz kalmış, bu kadar darbelere maruz kalmış ama çok hızlı bir şekilde toparlanmış başka hiçbir ülke yok. Bunu da ben mayamızın temiz olmasına bağlıyorum. Çok güçlü bir devletimiz, çok güçlü bir milletimiz var” dedi.

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‘TOPLUM NEZDİNDE BAŞÖRTÜSÜ YASAKLARI DOĞRUDAN BİR KARŞILIK BULMUYORDU’

1982 Anayasa’nın darbe anayasası olmasına rağmen din özgürlüğü de içerdiğini belirten Yılmaz, “Bu noktada başörtüsü yasaklarının hiçbir şekilde kanuni dayanağının yani anayasal dayanağının olmamasına rağmen Anayasa Mahkemesi, Danıştay kararlarında bu tamamen göz ardı edilmiştir. Meclis bir kanun çıkarma, yasaklama yapan bir kanun yapma vesayeti gösterememiştir. Aslında toplum nezdinde başörtüsü yasakları doğrudan bir karşılık bulmuyordu. Bu suni bir yasaktı ve Meclis bu şekilde bir hareket etmeye cesaret gösteremedi. Devletler nezdinde baktığımızda da aslında temel anlamda çok büyük bir hukuksuzluk ve çifte standarttın olduğunu gördüğümüz bir noktadayız” diye konuştu.

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’28 ŞUBAT BİR ZİHNİYET MESELESİ’

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ise 28 Şubat’ta yaşanılanları anlattı. Gümrükçüoğlu, “Neredeyse yarım asır olacak ama şunu görüyorum. 28 Şubat aslında bir tarih değil, bir zihniyet meselesi. O dönemin zihniyetine sahip olan insanlar maalesef aramızda. Bunları yok sayamayız. Çünkü bunlarla sürekli karşılaşıyoruz. İş hayatına baktığımızda, özel sektöre baktığımızda açık şekilde ‘Başörtüsüz CV almamız gerekiyor’ demiyor ama CV’ler gönderiliyor özel sektöre, kendi aralarında bir eleme sistemi var. Tabii ki başörtülü olanlar eleniyor”dedi. Gümrükçüoğlu başörtüsü konusunda üniversitelerde bazı kesimin desteklediğini bazı kesimin ise desteklemediğini belirterek, “Bir insanın tercihine saygı duyacaksınız. Bu bir emir, bu bir farz. O dönem de bugün de halen öyle, bunu yaşamak istedik ve bu çok temel bir özgürlük, hak ama maalesef bu temel hak, tüm hukuksuzluğa rağmen yıllarca uygulandı” dedi.

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‘BU ASLINDA ÇOK BÜYÜK BİR TRAJEDİ’

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı tarihsel sürece değinerek, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kuruluşundan sonra, çok partili dönemden sonra biz sürekli modernleşme tecrübemiz gereği bir yandan da belki bu Fransız tipi laiklik anlayışını yerleştirilmesi gayretleri nedeniyle dini hassasiyetine olan kitleyi, muhafazakar diye hitap edebileceğimiz kitleyi hep böyle rejim karşıtı, ötekileştirilen ve makbul vatandaş saymayan bir yaklaşımla görmüş olduk. Bu ülkede düşünebiliyor musunuz ülkenin seçilmiş başbakanı 2 tane bakanı ile birlikte asılıyor. Bu aslında çok büyük bir trajedi” dedi.

‘NEDENSE 20 YIL BOYUNCA HİÇ KADIN VALİ ATANMIYOR’

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Türkiye’nin ilk kadın başörtülü valisi olduğunu ve bu unvanı alalı 3 yıl olduğunu belirten Yiğitbaşı, “Türkiye’de kaç tane kadın vali var? Kadın kaymakamlarımızın sayısı çok fazla. Artık Allah’a şükür başörtülü kaymakamlarımız da çok genç, parlak, özveriyle çalışan kaymakamlarımız var. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın döneminde atanan kadın validen sonra nedense 20 yıl boyunca hiç kadın vali atanmıyor. Bence bu gerçekten düşünmeye değer. Cumhurbaşkanımızın döneminde 9 kadın vali daha atanıyor. Kadınları bir şehrin en üst düzey mülki idare amiri yapabilecek bir ufka, vizyona sahip olan ve kadınlara bu özgüveni veren Sayın Cumhurbaşkanımız” ifadelerini kullandı.