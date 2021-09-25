KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayraktar, Hatay'ı ziyaret etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Paha biçilemiyor... Dünyanın en büyük hazinesi Taliban her yerde arıyor...Paha biçilemiyor... Dünyanın en büyük hazinesi! Taliban her yerde arıyor...#Afganistan
Kural yok, baskı yok, bir gemi ve kripto para var dediler ama... Başlarına gelmeyen kalmadı'Kural yok, baskı yok, bir gemi ve kripto para var' dediler ama... Başlarına gelmeyen kalmadı!#Kripto Para
NBAde aşı krizi Forma giyemeyecekler... Servet kaybedecek...NBA'de aşı krizi! Forma giyemeyecekler... Servet kaybedecek...#NBA
Bakan Soylu Hayal edebilmek mümkün değildi diyerek duyurdu İşte son sayıBakan Soylu 'Hayal edebilmek mümkün değildi' diyerek duyurdu! İşte son sayı#Terörle Mücadele
Kritik toplantının günü belli oldu İşte öne çıkan gündem başlıklarıKritik toplantının günü belli oldu! İşte öne çıkan gündem başlıkları#Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı 5 zincir market için harekete geçildiCumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 5 zincir market için harekete geçildi#Fahiş Fiyat
Binlerce kişiyi dolandırdılar Çete çökertildiBinlerce kişiyi dolandırdılar! Çete çökertildi#Dolandırıcılık
Dünya şokta Kan donduran görüntüler...Dünya şokta! Kan donduran görüntüler...#Taliban
Kayıp Sally her yerde aranıyor Gözyaşlarıyla anıldıKayıp Sally her yerde aranıyor! Gözyaşlarıyla anıldı#Sally Ali Challab Al-Abbood
Yüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçaklarıYüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçakları!#TEKNOFEST 2021
O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim ettiO şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim etti#Prenses Caroline
Evin içinde aşı kavgaları Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağızEvin içinde aşı kavgaları! Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağız!#Aşı Tartışması
Sertab Erener hastanelik olduSertab Erener hastanelik oldu!#Sertab Erener
Skandal sözlerini canlı yayında savundu Muhammed ismini yasaklayacağımSkandal sözlerini canlı yayında savundu! 'Muhammed ismini yasaklayacağım'#FRANSA
Eski eşim beni dolandırdı demişti... İfadesinin detayları ortaya çıktı'Eski eşim beni dolandırdı' demişti... İfadesinin detayları ortaya çıktı!#Songül Karlı
HABERLERGündem Haberleri

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayraktar, Hatay'ı ziyaret etti

#KADEM#Sümeyye Erdoğan Bayraktar#Eğitime Destek Platformu
KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayraktar, Hatayı ziyaret etti

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Eğitime Destek Platformu'nun konuğu olarak Hatay'ı ziyaret etti.

Haberin Devamı

AA- KADEM'den yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, ilk olarak KADEM Hatay Temsilcisi Selma Tunç, KADEM Yönetim Kurulu üyeleri ve Genç KADEM ile Suriye'nin İdlib bölgesinde KADEM desteğiyle yaptırılan okulda eğitim gören çocuklara gönderilmek üzere hazırlanan çanta ve kırtasiye malzemelerini paketledi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Hatay Temsilciliğinde, ailesinde işlenen cinayetin diyeti olarak çocuk yaşta evlendirilen son "ödek kızı" Hatice Yakut'la da bir araya geldi. 2004 yılında Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma kurslarına katılarak okuma yazmayı öğrenen ardından da kendi hayatını kaleme alan Yakut'un hikayesinin KADEM tarafından çekilen belgeseli, BM Kadının Statüsü Komisyonu etkinliğinde gösterilmişti.

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayraktar, Hatayı ziyaret etti

Bayraktar, daha sonra Hatay Milli İrade Platformu çatısı altında ve KADEM Hatay Temsilciliği ev sahipliğinde düzenlenen, Eğitime Destek Platformu istişare toplantısına katıldı.

Hatay programı çerçevesinde Genç KADEM ve KADEM iletişim ekibi, Suriye'nin İdlib bölgesinde KADEM desteğiyle yapılan, 700 öğrencinin eğitim gördüğü okulu ziyaret ederek, hem çocuklarla vakit geçirdi hem de öğrenciler için hazırlanan eğitim setlerini dağıttı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KADEM#Sümeyye Erdoğan Bayraktar#Eğitime Destek Platformu