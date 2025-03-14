KADEM, New York’ta düzenlediği iftarda kadın liderleri bir araya getirdi

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Türkevi’ndeki iftara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Ahmed Yıldız, New York Başkonsolosu Muhittin Ahmed Yazal, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile Women 20’nin (W20) delegelerinin yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı kadın derneği temsilcisi katıldı.

"Bağlanalım, Güçlenelim ve Büyüyelim! – III" başlıklı iftar etkinliğinde konuşan Gümrükçüoğlu, bu programda W20’nin 10’uncu yılı vesilesiyle bir araya geldiklerini, bu yıl Güney Afrika’nın W20 liderliğini kutlamaktan da gurur duyduklarını belirtti.

Gümrükçüoğlu, KADEM’in, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ile Türkiye’deki W20 Zirvesi’nin kalıcı ve güçlü bir platforma dönüşmesine önemli katkılarda bulunduğuna dikkati çekerek, 2015 yılından bu yana her yıl W20 Zirvesi’ne katıldıklarını, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılımını artırmaya yönelik çalışmalara destek verdiklerini anlattı.

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Türkiye’nin W20 platformunun şekillenmesinde oynadığı kritik rolü hatırlatan Gümrükçüoğlu, “Bu vesileyle, Türkiye’nin W20’nin oluşumundaki liderliğini, özellikle de Cumhurbaşkanı'mızın kararlı vizyonunu vurgulamak istiyorum.” diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, hızla değişen dünyada, kadınların karşılaştığı zorluklar karşısında W20’nin kadın haklarının karmaşık doğasını dikkate alarak yeni yol haritaları oluşturması gerektiğine de değinerek, KADEM’in, bu misyonun en güçlü savunucularından biri olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Yazal, programa ev sahipliği yapmaktan ve kadınların başarılı çalışmalarını görmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

KAGİDER ve TİKAD temsilcileri de programda yaptıkları konuşmalarda, özellikle Türk kadınının ekonomik ve sosyal statü açısından güçlenmesi için yaptıkları çalışmaları aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kuruluşuna öncülük ettiği G20’nin bir destek grubu olan W20, dünya kadınlarını daha güçlü hale getirebilecek politikalar üretmeyi amaçlıyor. G20 ülkelerinin kadın temsilcileri 10 yıldır ortak çalışmalara imza atarken, Türkiye’yi bu grupta KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsil ediyor.