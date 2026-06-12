Kadastro torbası Meclis’ten çıktı

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30 maddelik yasaya göre devlet ormanı olarak sınırlandırılan veya kadastro tespitleri davalı özel mülklerde mevcut tapu kayıtları geçerli kabul edildi. Bu taşınmazlara karşılık Hazine’nin mülkiyetindeki araziler orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğüne devredildi.

Şimdiye kadar kesinleşmiş orman kadastrosuna göre kısmen veya tamamen ‘devlet ormanı’ olarak sınırlandırılan taşınmazlarda tescilli mülkü olan vatandaşlar yasadan yararlanacak. Bu kişi ve şirketlerin mevcut tapu kayıtları, bedel alınmaksızın geçerli kabul edildi. Daha önce açılan davalar sonucunda tapuları iptal edilen kişiler de yasadan yararlanabilecek. Bu mallardan Hazine adına tescil edilenler, iki yıl içinde önceki sahiplerine iade edilecek. Ancak bunun için, Hazine’ce taraflara ödeme yapılmamış olması veya verilen paranın güncel rayiç bedelin altında olması şartı aranacak.

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ALKOLLÜ İÇKİ YASAKLARI

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Yasanın diğer maddelerine göre, fermente alkollü içki markası, distile alkollü içki markası olarak, distile alkollü içki markası fermente alkollü içki markası olarak kullanılamayacak. Alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar, her ne suretle olursa olsun hiçbir etkinliğe veya her türlü mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret ünvanlarıyla, ürünlerinin marka, amblem, logolarıyla, ürünlerin arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanarak destek olamayacak.

KARBON “YUTAK” ORMANLARI

Ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’nce ‘karbon yutak ormanları’ kurulacak. Türkiye, 2053’te “net sıfır emisyon” hedefi koydu. 2023’te Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonu 552 milyon ton iken yıllık Karbon Tutum miktarı değişimi 69 milyon 200 bin tona ulaştı.