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Kaçmaya çalışırken polis Alp’i şehit etti

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#Kağıthane#Osman Boyraz#Alp Efe Bekit
Kaçmaya çalışırken polis Alp’i şehit etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:00

İstanbul Kağıthane’de görevli motosikletli polis ekipleri, önceki gün 18.30 sıralarında İmrahor Caddesi’nde asayiş kontrolü yapıyordu. Bu sırada hızla gelen motosikletli Osman Boyraz (21), polisin dur ihtarına uymadı. Polis memuru Alp Efe Bekit kaçmaya çalışan motosikletliyi durdurmak için önüne geçti ancak motosikletli daha da hızlanarak ona çarptı.

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Leğen ve uyluk kemiği kırılan, sol bacağında çatlak ve iç kanama oluşan Alp Efe Bekit kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kaçmaya çalışırken polis Alp’i şehit etti

MOTOSİKLETİ KURTARMAK İÇİN KAÇMIŞ

Osman Boyraz ise kısa süre sonra yakalandı. Hafif yaralı olan Boyraz ilk tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ehliyeti olmadığı ortaya çıkan Boyraz’ın ifadesinde, “Motosikletim hacizliydi ve trafikten men edilmişti. Hızlanınca aradan geçerim sandım, sonra da durduramadam” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen  Boyraz, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ suçundan tutuklandı.

Kaçmaya çalışırken polis Alp’i şehit etti

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Şehit polis memuru Alp Efe Bekit için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde tören düzenlendi. Uğurlama töreni sonrasında şehit Polis Memuru Alp Efe Bekit’in cenazesi memleketi Ankara’ya götürüldü.

Kaçmaya çalışırken polis Alp’i şehit etti

Şehit polisin emekli özel harekât polisi olan babası Ali Nazif Bekit, annesi Hülya ve eşi Ezgi güçlükle ayakta durdu.

Şehit Bekit için Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, şehit polisin emekli özel harekat polisi olan babası Ali Nazif Bekit ile annesi Hülya Bekit ve eşi Ezgi Bekit güçlükle ayakta durdu. Alp Efe Bekit’in eşi Ezgi Bekit’in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.  

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#Kağıthane#Osman Boyraz#Alp Efe Bekit

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