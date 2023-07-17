Kaçmaya çalışırken polis Alp’i şehit etti

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Leğen ve uyluk kemiği kırılan, sol bacağında çatlak ve iç kanama oluşan Alp Efe Bekit kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

MOTOSİKLETİ KURTARMAK İÇİN KAÇMIŞ

Osman Boyraz ise kısa süre sonra yakalandı. Hafif yaralı olan Boyraz ilk tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ehliyeti olmadığı ortaya çıkan Boyraz’ın ifadesinde, “Motosikletim hacizliydi ve trafikten men edilmişti. Hızlanınca aradan geçerim sandım, sonra da durduramadam” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boyraz, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ suçundan tutuklandı.

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Şehit polis memuru Alp Efe Bekit için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde tören düzenlendi. Uğurlama töreni sonrasında şehit Polis Memuru Alp Efe Bekit’in cenazesi memleketi Ankara’ya götürüldü.

Şehit polisin emekli özel harekât polisi olan babası Ali Nazif Bekit, annesi Hülya ve eşi Ezgi güçlükle ayakta durdu.

Şehit Bekit için Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, şehit polisin emekli özel harekat polisi olan babası Ali Nazif Bekit ile annesi Hülya Bekit ve eşi Ezgi Bekit güçlükle ayakta durdu. Alp Efe Bekit’in eşi Ezgi Bekit’in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.