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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2020 - 15:58,Son Güncelleme:/

Kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelisi dere yatağında yakalandı

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Kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelisi dere yatağında yakalandı

DENİZLİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Kaçmaya çalışan şüphelilerden M.K. (40), kovalamaca sonucu dere yatağında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan kişilere yönelik 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler bu sabah, şafak vakti operasyon yaptı. Pamukkale ilçesinde 7 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında şüphelilerden M.K., kaçmak istedi. Jandarmanın peşine düştüğü M.K., bölgedeki polis ekiplerinin de yardımıyla Korucuk Mahallesi'ndeki dere yatağında yakalandı.

M.K.'nin de aralarında olduğu 7 kişinin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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