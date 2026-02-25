Kaçışın faturası belli oldu

Haberin Devamı

İstanbul Kemerburgaz’da, 1 Mart 2024’de, yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur (17), saat 23.50 sıralarında seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmıştı. Oğuz Murat Aci (29) hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler ise yaralanmıştı.





Polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u olay yerinden alıp ABD’ye kaçırmıştı. Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılmış, Amerika’da yakalanmışlardı. Amerika’da yapılan yargılamada anne ve oğlun Türkiye’ye iadesine karar vermişti. 2 yıldır devam eden soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok, babası Bülent Cihantimur, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu’nun ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘suçluyu kayırma’ iddiasıyla 1’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Berna Öcalgiray’ın ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ iddiasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan 18 yaşından küçük şüpheli Timur Cihantimur hakkında ise ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianameyi Hürriyet’e değerlendiren anne Pervin Aci, “Amerika’dan gelmesinler. Çünkü orada bu tip kazalar 20 yıldan başlıyormuş. Böyle mi olacak yani? 10 yılla yargılanacak alacağı ceza 2 yıl. Ondan sonra paraya çevirecek. Ömür boyu mezarlıkta yatıyor benim oğlum. Biz de ölmeden mezardayız ömür boyu” dedi.





Baba Özer Aci ise “İyi bir karar çıkacağına inanıyorum. Örnek bir dava olacağına da inanıyorum. Ömrüm nereye yetti oraya kadar mücadeleye devam” diye konuştu.