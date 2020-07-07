MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaçış rampaları 174 kazayı önledi
GeriGündem Kaçış rampaları 174 kazayı önledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Çağlar ÖZTÜRK- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 07.07.2020 - 09:23,Son Güncelleme:

Kaçış rampaları 174 kazayı önledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaçış rampaları 174 kazayı önledi
Abone Olgoogle-news

ADANA'da, Pozantı-Tarsus yolunda, 2012'de uygulamaya konulan 4 kaçış rampası, 174 ağır tonajlı TIR ve kamyonun kaza yapmasını engelledi.

Pozantı-Tarsus yolunda eğimli yolda fren arızası ve lastik patlaması sorunu yaşayan kamyon ve TIR şoförlerinin geçirebileceği kazaların önüne geçmek için Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan kaçış rampalarına 8 yılda, 174 aracın girdiği öğrenildi. Bakımları düzenli olarak yapılan, yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde olan rampalarının zemininde, araçları yavaşlatmak için mıcırlar kullanılıyor.

Otoyol güzergahını sıklıkla kullanan kamyon ve TIR şoförleri Selami Gider (50) ile Mehmet Yelok (45), birçok kazaya şahit olduklarını, özellikle rampada balataları ısınıp frenleri boşalan araçların sürücülerinin kaçış rampalarına girerek olası kazaları önlediğini ifade etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle