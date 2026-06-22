‘Kaçırma’da 12 gözaltı

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Maltepe’deki evinin önünde 17 Haziran 2026 akşamı eşi ve çocuğuyla sahile gitmek için bekleyen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 3 şüpheli tarafından saat 21.30 sıralarında zorla bir otomobile bindirilip kaçırıldı.



Eşi Ayşe Toprak Karaal’ın şikâyeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Tuzla’da bir inşaat alanı yanındaki prefabrik yapıda zorla tutulan Karaal’ı kurtardı. Aileyi yurtdışı numarasından arayıp para isteyerek tehdit ettiği belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını şüpheli ifadeleri ve kamera görüntüleri üzerinden sürdüren emniyet ekipleri, Karaal’ın işten çıkardığı için arasında husumet olan eski çalışanı ve husumetli olduğu iki müteahhit ve şebekeye yardım eden korsan taksi şoförünün de arasında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.



Şüpheliler üzerinden tüm şebekeyi çözmek için çalışmalarına devam eden emniyet ekipleri, son olarak dün 2 şüpheliyi daha tespit ederek yakaladı. Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 12’ye yükselirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.