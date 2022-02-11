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Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi! Ayrıntılar ortaya çıktı: Film senaryosu gibi

#MİT#İran#Kaçırma
Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi Ayrıntılar ortaya çıktı: Film senaryosu gibi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul TEM Şube Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanan İran istihbaratı ile bağlantılı 12 kişi hakkındaki detaylar netleşiyor. By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam ile yanında çalıştırdığı İran vatandaşı Morteza Soltan Sanjarı’nin İranlı muhalifleri Türkiye’den kaçırma arayışında olduklarının ortaya çıkması üzerine ekip çökertildi.

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İhsan Sağlam ve Morteza Soltan Sanjarı’nin, İran istihbaratı adına faaliyet gösteren Seyedmehdi Hosseını ve Ali Ghahramanıhajıabad’dan talimatlar aldığı öğrenildi. İranlı muhaliflerin kaçırılması işlemleri için Sağlam ve ekibine peyder pey 150 bin ABD doları ödendiği ortaya çıktı. Kaçırılması planlanan diğer isimler için ise İran istihbaratı yetkililerinin ayrıca ödeme yapacağı öğrenildi.

FİLM SENARYOSU GİBİ KAÇIRMA PLANI

Kaçırma planı, İran istihbaratının kaçırılmasını istedikleri kişilerin isimlerini Morteza Soltan Sanjarı ve İhsan Sağlam’a iletmesi ile başlıyor. Sonraki aşamada ise yer tespiti yapılıyor. Kaçırılacak İranlıların yaşadıkları bölgeyi bulan Sağlam ve Soltan Sanjarı işlerini riske atmıyorlar. Yerlerinin tam tespitini direkt kendileri gidip yapıyor. En önemli aşama ise İran istihbaratı tarafından verilen ismin güvenini kazanmak. Güven kazanıldıktan sonra kaçırma planı için düğmeye basılıyor.

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Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi Ayrıntılar ortaya çıktı: Film senaryosu gibi



İRANLI BİR ALBAY KAÇIRILACAKLAR LİSTESİNDE

İran istihbaratı adına çalışanların kaçırılması için verdiği isimlerden biri de İran Nizami Ordusu’nda görevli Albay Mashali Fırouzı/Yaghoub Hafız oldu. Yaghoub Hafız'ın ailesi ile birlikte Denizli’de yaşadığı tespit ediliyor. Yaghoub Hafız’ın Denizli’de yaşadığını İhsan Sağlam, onu Türkiye’ye getiren kaçakçıya yaptığı işkence sonunda öğreniyor. Morteza Soltan Sanjarı ve İhsan Sağlam, Yaghoub Hafız’ın güvenini kazanmak için “İran istihbaratının peşinde” olduğunu söyleyerek, isterse ailesi ile birlikte başka bir ülkeye kaçırma vaadinde bulunuyor. Bu yalana inanan ve Irak üzerinden başka bir ülkeye kaçacaklarını sanan Yaghoub Hafız ve ailesi, 17 Şubat 2019’da kaçakçılar tarafından İranlı istihbaratçılara teslim edildi.

Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi Ayrıntılar ortaya çıktı: Film senaryosu gibi



MİLYON DOLARLIK GÖREV

İran istihbaratına çalışan Seyedmehdi Hosseını, Morteza Soltan SANJARI ve İhsan Sağlam’a 1 milyon dolar karşılığında İran Deniz Kuvvetleri’nde görev yaparken Türkiye’ye kaçan M.R.’nin İran’a getirilmesi talimatını verdi.

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Yalova’da bir restoranda çalıştığı tespit edilen M.R. ile yakınlaşması için İhsan Sağlam ve Morteza Soltan Sanjarı’ın ekibinden Hakan Sağlam görevlendirildi.

İranlı M.R. ile aynı restoranda çalışmaya başlayan Hakan Sağlam, samimiyeti ilerletince M.R. ile İhsan Sağlam ve Morteza Soltan Sanjarı’yi tanıştırdı. Sağlam ve Soltan Sanjarı, M.R.’ye ABD’ye kaçak gidebilme ümidi verdi.

Ancak planlar İran istihbaratının M.R.’yi İran’a getirmesi için görevlendirdiği bir diğer isim olan emekli TSK mensubu Hüdaiverdi Çıtak’ın da girişimlerde bulunması ile bozuldu.

M.R. şüphelenince, ekip planı sonlandırmak zorunda kaldı.

Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi Ayrıntılar ortaya çıktı: Film senaryosu gibi



EKİBİN SON KAÇIRMA PLANI

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İran istihbaratına çalışan Ali Ghahramanıhajıabad, Ekim 2021’de İhsan Sağlam’dan Türkiye’ye kaçan İranlı S.G.’nin İran’a getirilmesini istedi. Morteza Soltan Sanjarı ve kız arkadaşı Behnaz Ebrahımıhajısarayı’nin, S.G.’nin Zonguldak’taki adresini tespit etmesi üzerine İhsan Sağlam, eski TSK mensubu Kamil Taşçı’yı devreye soktu. Taşçı’nın görevi, S.G.’yi Zonguldak’tan alıp İran sınır hattına götürmekti.

KAÇIRMA EYLEMLERİNE SON NOKTA

MİT, İhsan Sağlam ile Morteza Soltan Sanjarı ve ekibinin kaçırma planlarını tespit etti. Yapılan tespitler İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ile paylaşıldı. MİT ve İstanbul Tem Şube Müdürlüğünün koordineli çalışması ile iki İran vatandaşı ve 12 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında üç İran vatandaşı hakkında arama kararı çıkartıldı. 14 şahıs, 9 Şubat 2022’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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