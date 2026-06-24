Kaçırılmaya 5 yeni gözaltı

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İstanbul Maltepe’de evinin önünde 17 Haziran akşamı eşi ve çocuğuyla sahile gitmek için bekleyen Karaal, 3 şüpheli tarafından saat 21.30 sıralarında zorla bir otomobile bindirilip kaçırılmış, 33 saat sonra Tuzla’da tutulduğu depoda kurtarılmıştı. Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında Kocaeli’nin Çağırkan Köyü’nde bir villada saklandıkları belirlenen 5 şüpheli önceki gece köyde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin kaçırma eylemi için Diyarbakır’dan geldikleri belirlendi. Emniyet tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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- Gözaltına alınan 12 kişi ise önceki gün Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 6’sına ise adli kontrol getirildi. Karaal, polisler tarafından kurtarıldıktan sonra alınan ilk beyanında, Ekrem İmamoğlu’nun para kasası olduğunu ve Erzincan’da 500 kilo altın sakladığını iddia eden şüpheliler tarafından altınların yerini söylemesi için darp edildiğini anlatarak, “Sen Kültür A.Ş. başındaki kişisin, sende çok para vardır diyerek önce 300 sonra 500 kilogram altın istediler, altının yerini sordular. Onlara altının bende olmadığını söylediğimde inanmayıp dövdüler. Beni öldürecekler diye çok korktum. Tırnaklarımı çekip sopa ve demirlerle dövmeye devam ettiler” demişti.