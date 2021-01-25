Kaçırılan Türk denizcilerin aileleri endişeli! Son sözleri 'Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' olmuş
Türk mürettebatın görev yaptığı Liberya bayraklı konteyner gemisi ‘Mozart’, önceki gün Nijerya’nın Lagos kentinden Capetown’a giderken 180 mil açıkta korsan saldırısına uğradı. Saldırıda bir mürettebat öldürüldü, 15 mürettebat da kaçırıldı. Kaçırılan Türk denizcilerin ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor. Kaçırılan denizcilerden biri de Rizeli Ünsal Dilsiz... Ağabeyi ile son olarak 3 gün önce telefonda görüştüklerini belirten Dilsiz'in kardeşi Cihan Dilsiz, “Olaydan önce konuştuğum ağabeyim Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' demişti. Olayı duyduk şok olduk” dedi.
Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatı arasında yer alan Ünsal Dilsiz'in kardeşi Cihan Dilsiz, ağabeyi ile yaptıkları son görüşmeyi anlattı. Ağabeyi ile son olarak 3 gün önce görüştüklerini belirten Dilsiz, "Olaydan önce konuştuğum ağabeyim 'Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' demişti. Olayı duyduk şok olduk. 20 yıllık gemici daha önce başına böyle bir şey gelmemişti. Körfez bölgesinden geçerken korsan olaylarına şahit oluyordu” dedi.
'ENDİŞEYLE BEKLİYORUZ'
Ağabeyinin telefonlarına ulaşamadıklarını söyleyen Dilsiz, "Telefonları kapalı, sadece haberlerden takip ediyoruz gelişmeleri. Bakanlıklardan, valilikten aradılar. 'Devletimiz büyük, rehineler kurtulacak' dediler. Tüm halkımızdan dua bekliyoruz. Yakınlarımızın ailelerine kavuşmalarını bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok devletimize güveniyoruz. Endişeyle bekliyoruz” diye konuştu.
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