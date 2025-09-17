×
Gündem Haberleri

Kaçırılan iş insanı Bağcılar'da bulundu... 15 milyonluk fidye itirafı: 3 tutuklama

Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 10:02

İzmir’den kaçırılarak İstanbul’a getirilen ve hakkında 15 milyon lira fidye istenen tekstilci iş insanı polis ekipleri tarafından Bağcılar'da kurtarıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’de polise başvuran tekstil işiyle uğrayan iş insanı A.A.’nın yakınları, kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek polisten yardım istedi. Yapılan çalışmalarda A.A.’nın kaçıranlar tarafından İstanbul’a götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ihbar ulaşması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaçırılan A.A.’nın önce Bursa’nın Karacabey ilçesine getirildiği burada İstanbul’dan gelen diğer şüphelilere teslim edildiği belirlendi. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen polis, aracı Bağcılar’da park halinde buldu. Yapılan çalışmada şüphelilerin aracı park ettikleri çok yakın bir sitede bulundukları belirlendi. İş insanı A.A.düzenlenen operasyonla kurtarılırken olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler ifadelerinde, A.A.’nın aile üyelerine ait 15 milyon lira alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Şüpheliler V.A.(39), A.K.(27), O.Y.(24), E.K.(44) ve D.K.(25) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Y., E.K. ve D.K. tutuklanırken, A.K. ev hapsi, V.A. ise, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

