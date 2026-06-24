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Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal soruşturmasında yeni gelişme: 3 şüpheli daha gözaltına alındı

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#Erhan Karaal#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Operasyon
Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal soruşturmasında yeni gelişme: 3 şüpheli daha gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 10:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükselirken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 3 şüpheli daha yakalandı.

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NE OLMUŞTU?

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Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

 

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Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında Kocaeli'de ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonda 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunun içinde bulunduğu tespit edilmişti.

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#Erhan Karaal#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Operasyon

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