Kaçırılan gemici Ünsal Dilsiz, korsanların olduğu bölgeden geçmeden helallik istemiş

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatı arasında yer alan Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz, eşinin ve diğer gemicilerin sağ salim bulunmasını bekliyor. Eşi ile yaptığı son görüşmeyi anlatan Dilsiz, "Eşimle en son 19 Ocak’ta konuştum. Bana helallik bile verdi, durup dururken insan helallik verir mi bilmiyorum ama bana helallik verdi. Devlet büyüklerimiz şirket yetkilileri sağ olsunlar, beni her gün arıyorlar. Biliyorum ki cumhurbaşkanımız da bunun için koşturuyor. Bende diğer gemici aileleri gibi çaresiz bir şekilde bekliyorum. Tek isteğim 15 kişinin sağ salim ailelerine kavuşması. İnşallah bir an önce bulunur sevdiklerimize kavuşuruz” dedi.