KaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ± gÃ¶Ã§menleri rehin alÄ±p ailelerinden fidye istediler... Biri emlakÃ§Ä± 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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Ä°stanbul Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Afganistan, Pakistan, Ä°ran, TÃ¼rkiye ve Avrupa Ã¼lkeleri rotasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinden kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin geÃ§iÅŸlerini organize eden ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸmalar sonucunda, ÅŸÃ¼phelilerin sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§en gÃ¶Ã§menleri silahla tehdit edip gasbettikleri bazÄ±larÄ±nÄ± ise rehin alarak ailelerinden fidye istedikleri belirlendi.

3 ÅžÃœPHELÄ° TUTUKLANDI

YabancÄ± uyruklu olduklarÄ± belirlenen ÅŸÃ¼phelilerin Fatih'te kaldÄ±klarÄ± evler ile kaÃ§ak gÃ¶Ã§menleri yerleÅŸtirdikleri evler tespit edilerek operasyon dÃ¼zenlendi.

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Operasyonda Afganistan uyruklu 3 kiÅŸi ile evleri kontrat yapmadan kiraya veren emlakÃ§Ä± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, aramalarda 2 ruhsatsÄ±z tabanca da geÃ§irildi. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 3 ÅŸÃ¼pheli tutuklanÄ±rken, emlakÃ§Ä± adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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