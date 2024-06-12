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Kaçarak iş merkezine girdi, saklandığı yerden ağlayarak çıktı

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#Kırşehir#Kaçak#Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 12:41

Yasa dışı yollarla Kırşehir'e giren Güney Afrikalı kaçak kadın, saklandığı apartman boşluğunda zorlu ikna çabalarının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

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Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; polis ekipleri durumundan şüphelendiği Güney Afrika asıllı W.W.M.'yi durdurmak istedi. Polisleri görünce kaçarak bir iş merkezine giren kadın, bağırarak tepki gösterdi. Polis ekipleri; kendine zarar verme durumu olan kadını ikna etmek için çalışma başlatırken, sağlık ve itfaiye ekipleri de iş merkezinin önünde hazır bekletildi. Uzun uğraşlar sonucunda W.W.M. ikna olurken; saklandığı yerden ağlayarak çıktı. Gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaçarak iş merkezine girdi, saklandığı yerden ağlayarak çıktı

YASA DIŞI YOLLARLA ÜLKEYE GİRİŞ YAPMIŞ

Yapılan incelemede, Güney Afrikalı olan W.W.M.'nin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilirken; deport edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

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Kaçarak iş merkezine girdi, saklandığı yerden ağlayarak çıktı

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#Kırşehir#Kaçak#Göçmen

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