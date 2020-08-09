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AA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 01:59,Son Güncelleme:

Kaçan sürücüyü takip ederken kaza yapan polisten acı haber

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Kaçan sürücüyü takip ederken kaza yapan polisten acı haber
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Samsun'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücüyü takip eden Asayiş Şubesi Yunus ekibinde görevli polis memuru kazada şehit oldu.

Atakum ilçesinde uygulama sırasında bir sürücü dur ihtarına uymadı. Uygulama noktasından kaçan şüpheliyi takip eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibinde görevli polis memuru Adem Keskin (33), motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Yaralanan polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Uygulama noktasından kaçan sürücü polis tarafından kısa sürede yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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