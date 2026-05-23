×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kaçan kurbanlıkları böyle yakalayacaklar! Tüf tüflü tim kuruldu: 'Uyanmaları da çok uzun sürmüyor'

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Kurban Bayramı#Kaçan Hayvanlar
Kaçan kurbanlıkları böyle yakalayacaklar Tüf tüflü tim kuruldu: Uyanmaları da çok uzun sürmüyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 10:51

Bursa'da Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanları yakalamak için özel tim kuruldu. 1 veteriner hekim ile 8 veteriner müdürlüğü personelinden oluşan 'kurban yakalama timi', kaçan kurbanlıklar ile kesim aşamasında agresifleşen hayvanları 'tüf tüf' adı verilen borulardan fırlatılacak iğnelerle sakinleştirip, sahiplerine teslim edecek.

Haberin Devamı

Yıldırım Belediyesi, kaçan kurbanlıkları yakalamak için özel tim kurdu. 1 veteriner hekim ile 8 veteriner müdürlüğü personelinden oluşan 'kurban yakalama timi', kaçan kurbanlıkları, sağ salim sahiplerine teslim etmek için hazırlıklarını tamamladı.

Kaçan kurbanlıkları böyle yakalayacaklar Tüf tüflü tim kuruldu: Uyanmaları da çok uzun sürmüyor

Kaçan kurbanlıklar ile kesim aşamasında agresifleşen küçük ve büyükbaşlar, 'tüf tüf' ile sakinleştirilip, sahiplerine teslim edilecek. Veteriner hekimin başında bulunduğu tim, gelen ihbara giderek 'tüf tüf' adı verilen boruların içine koyulacak sakinleştirici iğnenin dozunu ayarlayıp, üfleyerek kaçak kurbanlıkları etkisiz hale getirecek.

Gözden Kaçmasın45 il için sarı kodlu alarm Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağış geliyor | Bayram tatilinde hava nasıl olacak45 il için sarı kodlu alarm! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağış geliyor | Bayram tatilinde hava nasıl olacak?Haberi görüntüle

Kaçan kurbanlıkları böyle yakalayacaklar Tüf tüflü tim kuruldu: Uyanmaları da çok uzun sürmüyor

‘UYANMALARI UZUN SÜRMÜYOR'

Haberin Devamı

Tüf tüflü 'kurban yakalama timi' ile kurban sahiplerinin ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacaklarını söyleyen Yıldırım Belediye Veteriner Hekimi Gamze Kıvrak, "Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da rahat ve huzurlu geçebilmesi için Veteriner işleri Müdürlüğü olarak, kurban yakalama timimizle vatandaşlara hizmet vermekteyiz.

Gözden KaçmasınGülistan Doku cinayet firarisi ilk kez konuştu: Türkay öldürdü Şükrü yok ettiGülistan Doku cinayet firarisi ilk kez konuştu: Türkay öldürdü Şükrü yok ettiHaberi görüntüle

Kaçan kurbanlıkları böyle yakalayacaklar Tüf tüflü tim kuruldu: Uyanmaları da çok uzun sürmüyor

Kaçan hayvanlarımıza üflemeli enjektör vurarak oluşabilecek yaralanmaların önüne geçmekteyiz. Profesyonel ekiplerimiz uygun yerlere enjektörleri batırdıktan sonra zaten hafif bir anestezi olduğu için yaralanma kısa süreli oluyor. Uyanmaları da çok uzun sürmüyor" dedi.
Kaçan kurbanlıkları böyle yakalayacaklar Tüf tüflü tim kuruldu: Uyanmaları da çok uzun sürmüyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Kurban Bayramı#Kaçan Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!