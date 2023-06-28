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Kaçan kurbanlık danayı at sırtında kovboy gibi aradı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kurban Bayramı#Kurbanlık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 12:35

Pendik'te bir vatandaş, kaçan kurbanlık danasını kovboy gibi at sırtında aradı. Danayı yakalamak için özel bir ekip oluşturan vatandaşların arama çalışmaları dronla görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında Pendik'te Kurna köyde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yılmaz Gebze'den aldığı kurbanlık danayı Kurna köye getirdi. Bağlanan kurban ipini kopararak kaçtı. Kaçan kurbanlık dana ormanlık arazide kayboldu. Yılmaz ve diğer kurban sahipleri kaçan danayı yakalamak için çalışma başlattı. 2 atlı 3 araç ve 5 yaya olarak kaçan danayı arama çalışmaları devam ediyor. Yılmaz, 450 kilo ağırlığında 65 bin TL değerindeki kurbanlığı at sırtında kovboy gibi arıyor. Öte yandan, arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaçan kurbanlık danayı at sırtında kovboy gibi aradı

“DÜN GECEDEN BERİ UYUMADIK”

Kurban sahibi Fatih Yılmaz, “Gebze Mudarlı köyünden dün saat 15.00 gibi kurbanlık danamızı Pendik Kurna köye gönderdik. Bahçemizde kurbanımızı kesmeyi düşünüyorduk. Kurbanımızın videosunu attılar, bağlamışlar. Kurbanımız dün saat 16.00 sularında ipini kopararak kaçmış. Dün 16.00'dan bu yana arıyoruz. 2 atlı, 5 kişi yaya, 3 arabayla Pendik'te Kurna köyü, Kurtdoğmuş köyü bölgesinde arıyoruz. Dün geceden beri arıyoruz gece hiç uyuyamadık. 450 kilo ağırlığında 6 hisselik 65 bin TL değerinde bir kurbandı. Kesmek nasip olmadı, söz verdik bulursak kurban edeceğiz. Umutlarımız da tükeniyor, hava da gördüğünüz gibi sisli, görüş mesafemiz bayağı düştü. Gece bir gördük ama karanlıkta kayboldu. İnşallah bulacağız” diye konuştu.

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Kaçan kurbanlık danayı at sırtında kovboy gibi aradı

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#İstanbul#Kurban Bayramı#Kurbanlık

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