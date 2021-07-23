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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.07.2021 - 11:47 | Son Güncelleme:

Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümünde önemli gelişme

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Başkentte kaçan kurbanlığı bulmaya çalışırken kaybolduktan sonra cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisinin otopsisine başlandı.

Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı bulmaya çalışırken kaybolan ve dün akşam cesedine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in otopsi işlemlerine başlandı.

Pursaklar ilçesi Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde dün akşam bulunan tıp fakültesi öğrencisi Eker'in cesedi, ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

Tıp öğrencisi Onur Alp Ekerden acı haber... Kaçan kurbanın peşinden gidip kaybolmuştu
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'den acı haber... Kaçan kurbanın peşinden gidip kaybolmuştu

Eker'in cenazesi, otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Polis ekiplerinin Eker'in ölümüyle ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu arada, ailenin Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor. Onur Alp Eker'in cesedine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi.

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