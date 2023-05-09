Kaçan da kaçıran da kaçak göçmen: Bu nasıl örgüt

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüzlerce göçmeni Karadeniz üzerinden Romanya’ya kaçıran örgütün peşine düştü. Tüm teknelerin liman giriş çıkışları 10 ay boyunca adım adım takip edildi. Şüphelenilen tekneler özel takibe alındı. Devreye MİT de girdi. Yapılan çalışmalarda kaçak göçmenleri yurtdışına kaçıran çetenin de kaçak göçmenlerden oluştuğu tespit edildi.

ADIM ADIM TESPİT ETTİLER

Aksaray’daki iki restoran kaçak göçmenler ile çete üyelerinin buluşma yeri olarak kullanılıyordu. Çete, kişi başı 5 ile 7 bin dolar tutan ödemeleri bu restoranda kabul ediyordu. Kaçak göçmenler buradan Arnavutköy’deki 5 farklı eve götürülüyor, burada da tekneye binecekleri günü bekliyordu. Çete üyeleri yolda kontrol olmadığını teyit ettikten sonra kaçakları evden alıyor ve Arnavutköy’ün Karaburun Sahili’nden tekneyle Romanya’ya doğru yola çıkartıyordu. Deniz yolculuğu için neredeyse hurda tekneler kullanılıyor, özellikle ay ışığının olmadığı zamanlarda hareket ediliyordu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın desteğiyle Arnavutköy’deki 5 ev, Aksaray’daki 2 restoran ve o sırada trafikte olan10 araca eşzamanlı operasyon düzenledi. Örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Ekipler 6 balıkçı teknesi, 9 şişme bot, 10 otomobil, 35 pasaport, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 300 bin TL nakit para ile çok sayıda belge ele geçirdi. Yabancı uyruklu 15 şüpheliden 11’i tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Örgüt üyelerinin Romanya’ya götürme vaadiyle topladığı kaçak göçmenlerin bir kısmı Arnavutköy Karaburun açıklarındaki tekneleri batmak üzereyken son anda kurtarıldı. Bir diğer kısmı teknelere binmeden önce ormanlık alanda yakalandı. Yakalanan 583 göçmen sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

‘TÜM LİMAN AYAĞA KALKTI’

- RumeliFeneri Balıkçı Barınağı’ndaki balıkçılar, 2 ay önce yine bir kaçak göçmen operasyonu yapıldığını belirtti. İsmini vermek istemeyen bir balıkçı, “İki ay önce de bir gemi dolusu adam yakalamışlardı. Gece yapıyorlarmış tüm işi. Nasıl oldu da fark etmedik bilmiyoruz. Bu olaydan sonra tüm liman ayağa kalktı. Nöbet bile tuttuk. Şimdi tekrarlanmasın diye diken üstündeyiz” dedi.