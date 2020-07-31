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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 31.07.2020 - 13:15,Son Güncelleme:

Kaçan boğa, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı

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Kaçan boğa, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı
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BURSA’da kesim öncesi kaçan kurbanlık boğa, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, boğa girdiği sokakta belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirip, yakalanarak sahibine teslim edildi.

Merkez Yıldırım ilçesindeki İzmir Yolu Caddesi'nde, kesimden önce kaçan boğa, ana yola çıktı. İzmir yolunda bir süre ilerleyen boğa, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, boğaya çarpmamak için hızlarını düşürdü. Bir sürücünün ise kamyonetiyle boğayı sıkıştırarak yakalama çabası dikkat çekti. O anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

​Boğanın sahibinin ihbarı üzerine belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ana yoldan çıkıp, sokağa giren boğa uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalanıp, sahibine teslim edildi.

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