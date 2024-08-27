Kaçan BMW’den Adil Öksüz firarisi çıktı! Sekiz yıl sonra yakalandı

Haberin Devamı

İstanbul Beylikdüzü’nde polislerin kurduğu denetim noktasında, beyaz renkli bir otomobil dikkat çekti. Şüpheli araç, iki kişiyi indirdikten sonra ters yöne girerek kaçtı. Polisler, önce otomobilden inen iki kişiyi yakaladı. Ardından inceledikleri 100’den fazla kamera görüntüsünden kaçan aracın plakasını ve izlediği güzergâhı tespit etti. Kaçan şüpheli, Beylikdüzü’nde saklandığı evde yakalandı. Üç şüphelinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün firari üyeleri olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Cihat Yıldız, Ahmet Hızal ve Adem Bora’nın 15 Temmuz gecesi darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yönlendiren FETÖ’nün ‘TSK İmamı’ ‘Namık’ kod isimli Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım ettikleri öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen örgütün Amasya imamı Cihat Yıldız ile Ahmet Hızal ve Adem Bora tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin örgütün güncel yapılanmasında yer aldığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

Adem Bora nöbetçi hakimlikteki ifadesine, “Cihat Yıldız otostop çekti, birkaç metre ilerisinde de Ahmet Hızal otostop çekti. Serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi. Cihat Yıldız ise mesleğinin öğretmen olduğunu söyleyerek, “Suçsuzum, serbest bırakılmamı istiyorum” diye konuştu.

ÜSKÜDAR’DA SAKLADI

İddiaya göre, yakalanan şüphelilerden Cihat Yıldız, Adil Öksüz’ün Üsküdar’da saklandığı evde bir haftaya yakın yanında kaldı. Bir otomobille kaçmasına yardım etti. 8 yıldır firari olan, ‘Bahadır’, ‘Oğuz’ ve ‘Cahit’ kod isimlerini kullanan, örgütün Amasya imamı olan Yıldız, örgütün Hava Harp Okulu yapılanmasında ‘genel müdür’ konumunda yer aldı. Örgüt içerisinde “Abi”, “BTM”, “BBTM”, “Doktor” gibi unvanlara sahip kişilerin sorumlusu olan Yıldız’ın ByLock programını kullandığı ve Bank Asya’da hesabı bulunduğu tespit edildi.



KAÇIŞLARI SAĞLADI









Tutuklanan ‘Yavuz’ kod isimli Ahmet Hızal, örgütün firari üyelerine saklanma yerleri temin etmek ve yurtdışına kaçışlarını organize etmekle suçlanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli askeri personelden sorumlu ‘doktor’ olduğu, askeri mahrem yapılanma içerisinde yer aldığı iddia edilen Hızal’ın ByLock kullandığı ve Bank Asya’da hesabı bulunduğu belirlendi.



BİNBAŞIYKEN İHRAÇ EDİLDİ









Adem Bora, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda binbaşı rütbesinde görev yaptı. KHK ile ihraç edildi. Firari olan Bora’nın, örgüt üyelerinin barınma ve saklanmalarına imkân sağladığı, adli işlem yapılan ve örgüte aidiyet duygusu devam eden kişiler ve aile bireyleriyle bağlantılarının sürdüğü belirlendi.