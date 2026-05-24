‘Kaçaklar’a tüf tüf timi

#BURSA#Kurban Bayramı#Kaçan Kurban
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 07:00

BURSA’da Kurban Bayramı’nda kaçan hayvanları yakalamak için özel tim kuruldu. 1 veteriner hekim ile 8 veteriner müdürlüğü personelinden oluşan ‘kurban yakalama timi’, kaçan kurbanlıklar ile kesim aşamasında agresifleşen hayvanları ‘tüf tüf’ adı verilen borulardan fırlatılacak iğnelerle sakinleştirip sahiplerine teslim edecek.

Tüf tüflü ‘kurban yakalama timi’ ile kurban sahiplerinin ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacaklarını söyleyen Belediye Veteriner Hekimi Gamze Kıvrak, “Her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu sene de bayramın rahat ve huzurlu geçebilmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak kurban yakalama timimizle vatandaşlara hizmet vereceğiz. Kaçan hayvanlarımıza üflemeli enjektör vurarak oluşabilecek yaralanmaların önüne geçiyoruz. Profesyonel ekiplerimiz uygun yerlere enjektörleri batırdıktan sonra, zaten hafif bir anestezi olduğu için yaralanma kısa süreli oluyor. Uyanmaları da çok uzun sürmüyor” dedi.

