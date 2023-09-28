Kaçaklara her yerde kontrol... Tüm Türkiye’ye mobil göç noktası geliyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine toplantısının ardından suçlarla ve düzensiz göçle mücadeleyle ilgili önemli bilgiler verdi. İşte Yerlikaya’nın açıklamalarından çarpıcı satır başları:

DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ

“Suçlularla mücadeleyle ilgili daha sonra yapacaklarımızı duyduktan sonra çok şaşıracaksınız. Varsa bir suçlu onu yakalayacağız, adalete teslim edeceğiz başka çaresi yok. Göreve başladığımız günden 22 Eylül’e kadar 97 bin 363 düzensiz göçmen yakaladık. 22 Eylül’e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. Daha önceden 89 bindi rakam. 70 bin 796 engelleme yapıldı.

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FUTBOL MAÇINDA BİLE KİMLİK SORACAĞIZ

Ağırlıklı olarak, Afganistan, Pakistan, Özbekistan, İran hududundan gelenler... Mobil Göç Noktası için pilot uygulama İstanbul’da tuttu. 1 Ekim’de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara’da Mobil Göç Noktası Uygulaması’na başlıyoruz. 1 Kasım’da bu araç sayısını 153’e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz. 1 Aralık’ta tüm Türkiye’de uygulama başlayacak. Futbol müsabakaları dahil olmak üzere her yerde kimlik kontrolü yapacağız. 20 göç mobil noktasını 38 araca çıkardık İstanbul’da. Düzensiz göçü, kaçak göçmeni, şehir içerisinde yakalamak sabır gerektiriyor. Sıfır hata düşüncesiyle hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü turizm ülkesiyiz.”

YUNANİSTAN’LA WHATSAPP GRUBU

- “Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, 10 Ekim’de Türkiye’ye gelecek. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Keridis ve Yunan muhataplarımızla WhatsApp gruplarımız var. Kırklareli ve Edirne valilerimizle beraber. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgar İçişleri Bakanı ile karşılıklı işbirliğimiz güçlü. Karadan bizden oraya, oradan bize düzensiz göçmen verilmeyecek diyoruz. Denizde de ülkelerin sahil güvenlikleri görüşüyorlar. Kara sınırı sıkı tutulunca denize yoğunlaşma olacağını düşünüyoruz. Orada da işbirliğini geliştireceğiz.”