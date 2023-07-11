â€˜KaÃ§aklarâ€™a atlÄ± devriye

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Ä°STANBULâ€™da alÄ±nan yeni karar uyarÄ±nca kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik 4 Temmuz akÅŸamÄ± baÅŸlatÄ±lan denetimlerde polis tÃ¼m yÃ¶ntemleri deniyor. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n havadan denetim iÃ§in uÃ§urduÄŸu dronlarÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nceki gÃ¼n Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± atlÄ± polisler de devreye sokuldu. GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla MÃ¼cadele ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde, Deniz LimanÄ± ve Ã–nleyici Hizmetler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ile ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla kent genelinde denetimler dÃ¼n de devam etti.

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Ä°stanbulâ€™daki kaÃ§ak gÃ¶Ã§men avÄ±nda atlÄ± polisler de devreye girdi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler Geri GÃ¶nderme Merkeziâ€™ne yollanÄ±yor.

HAVADA, KARADA, DENÄ°ZDE...

AtlÄ± polisler Ã¶zellikle kentin sahil kesimlerinde denetimlere katÄ±ldÄ±. Ä°stanbul BoÄŸazÄ±â€™nda da 16 teknedeki 810 yabancÄ± uyruklu kiÅŸinin belgeleri kontrol edildi. Kent genelindeki denetimlerde 523 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan son gÃ¶zaltÄ±larla birlikte denetimlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden beri toplam 3 bin 535 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalanmÄ±ÅŸ oldu. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemleri iÃ§in Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresiâ€™ne baÄŸlÄ± Geri GÃ¶nderme Merkeziâ€™ne teslim ediliyor.

SAHTE PASAPORTLARI YAPAN DA YAKALANDI

-Â GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla MÃ¼cadele ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri aldÄ±ÄŸÄ± ihbar Ã¼zerine, geÃ§en cumartesi Fatihâ€™te 2 adresi bastÄ±. Operasyonda Suriyeli Abdulsalam Kinan Amin Qassoum gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adreslerde yapÄ±lan aramalarda da 2 bin 396 adet Ã§eÅŸitli Ã¼lkelere ait sahte kimlikler, 365 sahte pasaport, 202 sahte vize, 844 adet hudut kapÄ±larÄ±na ait giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ silikon mÃ¼hÃ¼rler, 16 bin 600 TL, 9 bin 590 dolar, 19 bin 975 Euro ve 11 adet giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ aÅŸamalarÄ±nda kullanÄ±lan damganÄ±n yanÄ± sÄ±ra sahte belge hazÄ±rlamada kullanÄ±lan malzemeler ve aletler ele geÃ§ti.

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Emniyetteki sorgusunda IraklÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Qassoumâ€™Ä±n yapÄ±lan parmak izi incelemesinde Suriyeli olduÄŸu, TÃ¼rkiyeâ€™ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± bulunduÄŸundan sahte Irak pasaportu kullandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.

500EUROâ€™DAN BAÅžLIYOR

- Qassoumâ€™Ä±n pasaportlarÄ± 500 Euro ile 2500 Euro arasÄ±nda hazÄ±rlayarak sattÄ±ÄŸÄ±, ABD, Kanada ve Avrupa Ã¼lkelerine ait pasaportlardan daha fazla para aldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Qassoumâ€™Ä±n â€˜resmi belgede sahtecilikâ€™ suÃ§lamasÄ±yla emniyetteki sorgusunun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.