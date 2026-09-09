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Kaçakçılık operasyonundan terlik çıktı: 5,4 milyon liralık ürün ele geçirildi

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#Kaçakçılık Operasyonu#Kocaeli Jandarma#Terlik
Kaçakçılık operasyonundan terlik çıktı: 5,4 milyon liralık ürün ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 12:49

Kocaeli’nin Dilovası ve Gebze ilçelerinde jandarmanın 3 araca yönelik operasyonunda 1000 paket kaçak sigara, 238 elektronik sigara, 500 tütün mamulü ve 1500 çift gümrük kaçağı terlik ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 400 bin lira olan ürünlerle ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 6-7 Eylül tarihlerinde Dilovası ve Gebze ilçelerinde çalışma yaptı.

Kaçakçılık operasyonundan terlik çıktı: 5,4 milyon liralık ürün ele geçirildi

Ekiplerin 3 araçta yaptığı aramalarda, 500 tütün mamulü, 1000 paket kaçak sigara, 238 elektronik sigara ile ünlü markalara ait 1500 çift gümrük kaçağı terlik ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 400 bin TL olduğu belirtildi.

Kaçakçılık operasyonundan terlik çıktı: 5,4 milyon liralık ürün ele geçirildi

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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#Kaçakçılık Operasyonu#Kocaeli Jandarma#Terlik

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