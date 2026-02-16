Kaçakçıların ‘hayvanat bahçesi’

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kara sınır kapılarında 42 olayda 38 bin 263 adet canlı hayvan ele geçirilmiş, bu yakalamaların toplam değeri 21 milyon 161 bin 238 TL olmuştur. Havalimanı gümrük sahalarında ise 6 olayda 39 bin 75 adet canlı hayvan yakalanmış, 5 milyon 837 bin 655 TL değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiştir. Operasyonlarda; on binlerce adet sülük, çeşitli türlerde kuşlar (güvercin, papağan, kanarya, keklik, şahin, gökdoğan), maymun, kaplumbağa, su kaplumbağası, kedi, köpek ve yavru köpekler, sığır ve damızlık gebe düve, balık ve mercan gibi farklı türlerde canlı hayvanlar ele geçirilmiştir. Özellikle bazı türlerin Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında bulunması, bu operasyonların biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da büyük önem taşıdığını göstermektedir. Gümrüklü yer ve sahalarda ele geçirilen canlı hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

