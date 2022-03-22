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Kaçakçılardan nehre bot duvara merdivenli çözüm

#Kaçakçı#Bot#Meriç Nehri
Kaçakçılardan nehre bot duvara merdivenli çözüm

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik 10-21 Mart 2022 tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda ele geçen katlanır merdiveni, Meriç Nehri’ni geçtikten sonra Yunanistan’ın göçmen akınını durdurmak için sınıra ördüğü ‘göçmen duvarı’nı aşmak için yanlarına aldıkları belirlendi.

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Fatih, Zeytinburnu, Esenler ve Silivri’de düzenlenen operasyonlarda göçmenleri “şok evi” olarak adlandırılan adreslerde toplayan 5 çete üyesi gözaltına alındı. Şok evler ve durdurulan bir minibüste 90 Afganistan, 22 Bangladeş, 21 Suriye, 20 Pakistan, 12 Mısırlı yakalandı.

KİŞİ BAŞI 3 BİN EURO

Polis ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 minibüse el koyarken, aramalarda da 40 uyku tulumu, 4 şişme bot, 4 bot küreği, 3 bot pompası, 2 çadır, katlanır merdiven, 5 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda kamp malzemesi ele geçirildi. Ele geçen katlanır merdiveni, Meriç Nehri’ni geçtikten sonra Yunanistan’ın göçmen akınını durdurmak için sınıra ördüğü ‘göçmen duvarı’nı aşmak için yanlarına aldıkları belirlendi. Yakalanan göçmenlerin çeteye kişi başı 3 bin Euro ödedikleri de tespit edildi. Operasyonlarda yakalanan 173 düzensiz göçmenin sınır dışı edilecekleri belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan çete üyesi 5 kişiden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest kaldı.

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#Kaçakçı#Bot#Meriç Nehri

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