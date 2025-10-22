×
Kaçakçılara satılmak istenen 1500 yıllık mozaik bulundu

Mardin'in Derik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, yaklaşık 1500 yıllık Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaik bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Anadolu Mirası" adlı operasyon düzenlendi.

GEÇ ROMA DÖNEMİ'NE AİT

Operasyonda, F.K'ye ait bahçede yapılan aramada, tarihi eser kaçakçılarına pazarlanmak amacıyla üzeri beton blok ile kapatılarak gizlenen, 2 metre derinlikte, 60 metrekarelik alanda yaklaşık 1500 yıllık Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaik bulundu.

Mozaik bulunduğu yerden alınarak, Mardin Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

 

