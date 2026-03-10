×
Kaçakçılara operasyon

Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 07:00

İSTANBUL’da polis ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden Amerika’da iş ve oturum izni güvencesi vererek göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Çalışmaların devamında, sosyal medya platformlarından iş ve oturum izni güvencesi için kendileriyle iletişime geçen göçmenleri Türkiye sınırlarından çıkaran kaçakçıların, vize problemini çözebilmek için transit şekilde farklı ülkeler üzerinden taşıdıkları 298 kişiyi uçakla Amerika’ya kaçırdıkları belirlendi.

Bilgilerin Amerika’daki adli makamlarca da doğrulanmasının ardından şüphelilerin İstanbul’da belirlenen adreslerine dün sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, İ.K., E.S., M.S ve D.C.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen belge ve dijital materyallere el koyuldu.

 

