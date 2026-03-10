Kaçakçılara operasyon

Haberin Devamı

Çalışmaların devamında, sosyal medya platformlarından iş ve oturum izni güvencesi için kendileriyle iletişime geçen göçmenleri Türkiye sınırlarından çıkaran kaçakçıların, vize problemini çözebilmek için transit şekilde farklı ülkeler üzerinden taşıdıkları 298 kişiyi uçakla Amerika’ya kaçırdıkları belirlendi.

Bilgilerin Amerika’daki adli makamlarca da doğrulanmasının ardından şüphelilerin İstanbul’da belirlenen adreslerine dün sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, İ.K., E.S., M.S ve D.C.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen belge ve dijital materyallere el koyuldu.