Kaçakçılara operasyon... 243 tarihi eser ele geçirildi, toplam değeri 1.5 milyon TL

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. 6 ay süren çalışmalar sonucunda ekipler, Altındağ’da bir işyerini işleten iki şüphelinin internet üzerinden düzenledikleri mezatta, yurtiçi ve yurtdışından satın aldıkları Avrupa’daki çeşitli medeniyetler ile Osmanlı dönemine ait çok sayıda etnografik nitelikte olabileceği değerlendirilen tarihi eserin satışını yaptıklarını belirledi. 24 Ocak’ta, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda piyasa değerinin 1.5 milyon TL olduğu değerlendirilen 243 eser ele geçirilirken, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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OSMANLI DÖNEMİNE AİT

Adreslerde yapılan aramalarda, 19 ve 20’nci yüzyıl Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen şu objeler ele geçirildi:

19 ve 20. yüzyıl Osmanlı dönemine ait yaklaşık 200 yıllık kapıkulu sipahilerin kullandığı bir adet çakmaklı piştov silah, 1918’de Sultan Vahdettin tarafından dönemin Osmanlı teğmenlerine gönderilen berat-ı şerif, Sultan Abdülmecid tarafından devlet kademelerinde üst düzey başarı gösteren devlet bürokratlarına verilen 4 adet mecidiye nişanı, yeniçeriler tarafından savaş meydanlarında yakın ve uzak muharebe esnasında kullanılan kılıç, kama, kını ve yatağan.

Osmanlı sarayındaki mutfakta kullanılan 19. ve 20. yüzyıla ait Avrupa ve Fransız kültüründen çatal, bıçak ve kaşık takımı, 1877’de hat sanatıyla yapılan besmele yazılı ahşap levha, orta kısmında “Yedi Uyuyanlar”ın isimlerinin yazılı olduğu, kelimeişehadet ve Ayet-el Kürsi ile çevrelenmiş hat levha, 1911 tarihli, üzerinde Allah’ın isimleri ve Dört Halife’nin isimlerinin yazılı olduğu, Süleymaniye Camisi betimlenen bez levha.