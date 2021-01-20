Kaçakçılara kötü haber

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield arasında dün imzalanan anlaşmaya konu her türlü tarihi eserin, özel izne tabi durumlar hariç ABD’ye girmesi yasaklandı. Anlaşmaya göre Türkiye’ye ait arkeolojik ve etnolojik eser kaçakçılığının önüne geçilecek. Türkiye ve ABD arasında, bu kapsamda yürütülen ortak çalışmaları da hızlandıracak olan anlaşma, kültür alanındaki kurumsal ve akademik işbirliğini güçlendirecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imza töreninde şöyle konuştu:

1996’DAN BERİ BEKLİYOR

“Bakanlığımızın kapsamlı ve çok yönlü stratejisinin de bir tezahürü olan bu anlaşma, 1996 yılından beri sürüncemede kalmış olan konuyu bir buçuk yıllık yoğun bir çalışmayla sonuçlandırmıştır. Çok büyük maliyetlerle, yıllarca süren hukuk mücadeleleri çok kısa sürede ve düşük maliyetlerle sonuçlandırılabilecektir. Bu da elimizdeki en büyük caydırıcılıktır.”

BAKAN MÜJDE VERDİ

İmza töreninde ayrıca bir müjde de veren Ersoy şunları söyledi: “Kütahya’da, Aizonai Antik Kenti’nde gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler kapsamında, Penkalas Çayı Projesi Uygulama çalışmasında gün yüzüne çıkarılan 651 adet gümüş sikkenin Anadolu Medeniyetleri Müzemizde sergilenmeye başlandığının haberini vermek isterim. Roma Cumhuriyet Döneminin son yüzyılının bir albümü niteliğinde olan sikkelerin yanında, Augustus dönemine ait olanlar da bulunmuştur. Çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum.”

İADE SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Amerika’dan bugüne Herakles Lahdi, Lidya Hazineleri, Yorgun Herakles heykelinin üst yarısı, Troya Hazineleri gibi çok önemli eserlerin iadesi sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Dumbortan Oaks’da bulunan 18 parçalık Sion Hazinesi, J. Paul Getty Müzesi’nde 10 parça eser, Freer Sanat Galerisi & Arthur M. Sackler Galerisi’nde bulunan elyazması eserler, Brooklyn Müzesi’nden Kelenderis kökenli vazo, Walters Sanat Müzesi’nde bulunan el yazması eserlerin de iadesi için çabalıyor. Bu anlaşmanın ABD’deki eserlerin iade sürecini de hızlandırması bekleniyor.