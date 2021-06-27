Kaçakçılara baskın

Operasyonda yapılan aramalarda, geç Roma/erken Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen Amphora çömlek, çok renkli kaplama gözyaşı şişesi, 95 farklı renk ve ebatlarda ipe gerilmiş boncuk, 45 farklı renk ve ebatlarda ipe gerilmiş boncuk dizisi, 69 ipe geçirilmiş ve kolye görünümü verilmiş sonradan devşirilmiş farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen boncuk, 4 bir ipe geçirilmiş vaziyette boncuk dizisi, 5 geç Bizans/Osmanlı dönemine ait mızrak ve ok uçları, 7 farklı form biçim ve malzeme türünden sikkeler ve sikke görünümlü objeler, 3 farklı form, biçim ve malzeme türünden halka biçimli obje, 3 farklı boyut ve biçimlerde süs eşyası olduğu değerlendirilen obje olmak üzere toplam 237 adet obje ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

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