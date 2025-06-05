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Kaçakçılar uyuşturucuları cihazla takibe almışlar! Tam 318 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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#Uyuşturucu Kaçakçılığı#Takip Cihazı#Kapıkule Sınır Kapısı
Kaçakçılar uyuşturucuları cihazla takibe almışlar Tam 318 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 11:47

Kapıkule Sınır Kapısı’nda 2 tırda toplam 318 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu paketlerine takip cihazı yerleştirip, tırların hareketlerini anlık olarak izleyen 10 şüpheli yakalandı. 

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 Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinden yaptıkları analizde, riskli olarak değerlendirdikleri 2 TIR’ı gümrük bölgesine girmeden önce sistem üzerinden takibe aldı.

2 TIRDA TOPLAM 318 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen 2 TIR, x-ray taramasına yönlendirildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR’larda narkotik köpeği Neptün ile arama yapıldı. Aramada TIR’ların birinde 105 kilo, diğerinde 213 kilo olmak üzere toplam 318 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

UYUŞTURUCULARI YERLEŞTİRDİKLERİ CİHAZLA TAKİBE ALMIŞLAR

Kaçakçılık ve istihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin uyuşturucu paketlerinin içine yerleştirdikleri cihaz ile TIR’ların hareketlerini anlık olarak izledikleri tespit edildi. Gümrükçüler, alıcıları yakalamak için uyuşturucuları tekrar TIR’a yükleyip, gümrük işlemlerini tamamladı.

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10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yola çıkan TIR’lar takibe alınarak İstanbul’da gittikleri adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucuları almak isteyen şüpheliler yakalandı. Toplam 10 şüpheli, Edirne’de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümüası için polis, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede denetimlerini artırdı.

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#Uyuşturucu Kaçakçılığı#Takip Cihazı#Kapıkule Sınır Kapısı

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