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Kaçak yapıdan çıkan kemiklerin akıbeti belli oldu

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#Çorum#Galibi Vakfı İbadethanesi#Kaçak Kazı
Kaçak yapıdan çıkan kemiklerin akıbeti belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 16:33

Çorum'da kaçak yapıldığı gerekçesiyle yıkılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nde, türbe denilen alanda rastlanan kemik parçalarının, 35 yaşlarındaki bir insan ile 3 koyun, 1 büyükbaş ve 1 tavuğa ait olduğu tespit edildi.

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Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi'ne kaçak yapıldığı belirlenen, ardından yıkım kararı verilen Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımı tamamlandı. Türbe olduğu belirtilen alanda yıkım sırasında bulunan kemik parçaları da toplanıp, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü'ne gönderildi. Buradaki incelemenin ardından kemiklerin, 35 yaşlarındaki bir insan ile 3 koyun, 1 büyükbaş ve 1 tavuğa ait olduğu belirlendi. Tespit edilen insan kemiklerine ilişkin de ayrı bir incelemenin başlatılacağı öğrenildi.

TÜRBE OLDUĞU ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler, 30 Mayıs'ta mahkeme kararı sonrası Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nde yıkım çalışması başlattı. Bölgeye gelip, tepki gösteren bir grup, yapının ibadethane bölümünün bitişinde Horasan erenlerinden Danişment Gazi askerlerinden Aziz Sultan Hazretleri'nin Türbesi olduğunu iddia etti. Belediye yetkileri ise Anıtlar Yüksek Kurulu incelemesinde türbenin boş olduğunun anlaşıldığını dile getirdi. Çorum Belediyesi de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yapının yıkılması ile Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi'nin tamamının hizmete açılacağını vurguladı.

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Kaçak yapıdan çıkan kemiklerin akıbeti belli oldu

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#Çorum#Galibi Vakfı İbadethanesi#Kaçak Kazı

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