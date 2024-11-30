Kaçak villa yıkılacak

Haberin Devamı

Vatandaşlar ilgili kurumlara şikâyette bulundu. Demre Belediyesi, sadece deniz yoluyla ulaşılabilen villa inşaatını mühürledi. Demre Belediyesi, 2020 yılının Ekim ayında hem villa ve etrafındaki yapıların yıkımına karar verdi hem de ilgili şirkete yapıların metrekaresi bazında idari para cezası uyguladı.

Yıkım kararına karşın firma, yürütmeyi durdurma istemiyle üst üste iptal davası açsa da, şirketin bu talebi reddedildi. Bu yılki yerel seçimlerden önce verildiği belirlenen kararla villa için alınan yıkım kararı ve para cezası kesin olarak onanmış oldu. İngiliz firma, 2023 ve 2024 seçim dönemlerinde villadaki mührün kırılıp, inşaatının tamamlandığı ve hatta ilgili kişilerin villayı kullanmaya başladığı da ortaya çıktı.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, “Durumun takipçisiyiz ve en kısa sürede gerekeni yapacağız” dedi.