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Kaçak tütün ticareti | Haksız kazanç ve vergi kaybı mercekte: 12 kişi hakkında yakalama talimatı

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#Kaçakçılık#Vergilendirme#Kamu Zararı
Kaçak tütün ticareti | Haksız kazanç ve vergi kaybı mercekte: 12 kişi hakkında yakalama talimatı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 08:51

İstanbul'da bandrolsüz ve kaçak tütün mamulleri ticareti yaparak kamu zararına yol açtıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul genelinde bandrolsüz ve kaçak tütün mamullerinin yasa dışı ticaretini yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve vergi kaybına neden olarak kamu zararına yol açtıkları değerlendirilen kişilere yönelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Kaçak tütün ticareti | Haksız kazanç ve vergi kaybı mercekte: 12 kişi hakkında yakalama talimatı

Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak tütün mamullerinin temin ve dağıtımını gerçekleştirdikleri değerlendirilen 12 şüpheli hakkında yakalama, gözaltına alma, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedildi.

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#Kaçakçılık#Vergilendirme#Kamu Zararı

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