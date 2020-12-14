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KAHRAMANMARAŞ (İHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 15:29 | Son Güncelleme:

Kaçak tavşan avlayan 4 kişiye 8 bin lira ceza

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Kaçak tavşan avlayan 4 kişiye 8 bin lira ceza
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Kahramanmaraş’ta kaçak tavşan avı yapan 4 kişiye 8 bin lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçesi kırsalında kaçak tavşan avı yapıldığı ihbarı üzerine Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada 4 kişinin el projektörü ile kaçak tavşan avı yaptığı tespit edildi. Yakalanan 4 kişiye ikişer bin liradan toplamda 8 bin lira cezai işlem uygulandı.

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