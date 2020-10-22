Kaçak silah imalathanesine operasyon: 4 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah tamircileri S.K., R.Y., Z.Y. ve R.G.'nin el yapımı tabanca yaptığı ve kurusıkı silahları gerçek tabancaya dönüştürdüğünü tespit etti. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 1 el yapımı tabanca, 1 tabanca, 6 av tüfeği, 2 tabanca sürgüsü ile mermi ve fişek ele geçirdi. Yapılan incelemede şüphelilerin, pompalı tüfeklerin daha rahat kullanımı için namlu ve dipciklerini keserek kısalttığı da belirlendi.

S.K., R.Y., Z.Y. ve R.G. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.