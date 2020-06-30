Kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 365 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol çalışması sırasında, koruma altında bulunan salep soğanlarını kaçak olarak toplayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. 5 kişiye, 2872 Sayılı Çevre Kanuna Muhalefet'ten 73'er bin liradan toplam 365 bin lira ceza kesildi. Yakalanan 50 kilogram salep soğanına ise el konuldu.